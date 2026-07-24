Verve 70: The Sound of America

„Verve Records The Sound of America“Vor 70 Jahren gründete Norman Granz das Label Verve Records, das mit Veröffentlichungen von Künstler:innen wie Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Oscar Peterson, Count Basie und Bill Evans binnen kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Jazzlabel seiner Zeit wurde. Heute gehört das Label zum Major Universal, außer dem eigenen Backkatalog finden sich unter dem Schirm der Verve Label Group auch die Traditionslabels Impulse! und Decca. Zum 70. Firmenjubiläum erscheint am 21. August das 4-LP-Box-Set „Verve Records: The Sound of America“, mit ausgewählten Aufnahmen aus der Ära von Granz.

Außér Musik der genannten Label-Acts finden sich darauf Stücke des Modern Jazz Quartett, von Charlie Parker, Anita O’day, Mel Tormé und Shelley Berman sowie ein Jam-Session-Medley und ein zehnminütiger „Blues“ aus der erfolgreichen Konzertserie „Jazz at the Philharmonic“, deren Mitschnitte auf Granz‘ Verve-Vorgängerlabel Clef erschienen. Kuriositäten wie eine Nummer des Musikhumoristen Spike Jones & His City Slickers, Stand-up Comedy von Mort Sahl und Spoken-Word von Jack Kerouac tragen dazu bei, den gern isoliert betrachteten Jazz in einen etwas erweiterten kulturellen Kontext einzuordnen.

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„Verve Records: The Sound of America“