Ystad: Jazz Festival

Kurt RosenwinkelFür fünf Tage wird die schwedische Stadt Ystad zum Schauplatz des Ystad Jazz Festivals. Vom 29. Juli bis 2. August bietet das Programm eine üppige Mischung aus schwedischen und internationalen Acts. Das Festival beginnt am 29. Juli zur Mittagszeit mit dem ersten von vier „Lunch Concerts“ von Sängerin Anna-Mia Barwe und Gitarrist Sven Wickström in Hannas House, ab dann beginnt zu jeder vollen Stunde ein Konzert in einem der zahlreichen Spielorte, bevor abends der erste Pflichttermin ansteht: Gitarrist Kurt Rosenwinkel macht im Ystads Teater Halt auf seiner „Remedy“-Tour. Qual der Wahl: Gleichzeitig findet im Tinghuset ein Geburtstagskonzert für John Coltrane statt, es spielt das junge Sextett Naima um Sängerin Vide Rosén Wicklund. Eine Viertelstunde vor 22.00 Uhr bläst Trompeter Nils Petter Molvær eine Fanfare vom historischen Kirchturm der Sankt-Maria-Kirche, bevor er im Innern der Kirche eine Solokonzert für Trompete und Electronics gibt.

Am 30. Juli spielt im Ystads Teater nachmittags das Trio des Pianisten Bobo Stenson, ein weiterer Coltrane-Tribute folgt abends am selben Ort mit „A Love Supreme Revisited“ vom dänischen Harmonika-Virtuosen Mathias Heise mit der DR Bigband. Der 31. Juli hat mit der französischen Sängerin Camille Berault, der italienischen Pianistin Francesca Tandoi (mit Trio) und der schwedischen Hannah Svensson Band einige starke Frauen im Programm. Den krönenden Abschluss bildet das Konzert von Randy Brecker am 2. August, während gleichzeitig die DR Big Band auf die Bühne des Ystads Teater zurückkehrt, diesmal mit Sängerin Veronica Swift als Feature-Gast. Abgerundet wird das Programm durch Kinderprogramme, Jam-Sessions, zahlreiche Nachmittagskonzerte und eine Kunstauktion.

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