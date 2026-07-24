Holger-Czukay-Preis: Keshavara

KeshavaraDie Kölner Band Keshavara ist mit dem Holger-Czukay-Preis ausgezeichnet worden. Dieser Popmusik-Preis ist nach dem Bassisten der Band Can benannt und wird seit 2019 jährlich vergeben, frühere Preisträger waren unter anderem Ozan Ata Canani, AnnenMayKantereit oder Mouse on Mars. Keshavaras Musik ist im Global-Pop zu verorten, indische Klänge spielen dabei eine genauso zentrale Rolle wie Retro-Ästhetik. Das Quartett um den Bandgründer Keshav Purushotham setzt seine Songs in amüsanten und fantasievollen Videos um, und von dieser Geisteshaltung sind auch ihre Bühnenshows geprägt.

Der Bandleader über die Zueignung des Preises: „Wir sind sehr berührt über die Anerkennung, ja, auch von der Stadt, von Köln. Das Projekt ist ja hier entstanden und wir experimentieren hier in Köln und tragen es dann raus. Und dass das gesehen wird, ist wunderschön. Dass der Preis den Namen von Holger Czukay trägt, ist auch cool, weil es schon eine große Inspiration ist, Can!“ Der Holger-Czukay-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert, es soll laut Aussage Purushothams in neue Projekte der Band fließen, etwa in eine Tour in Indien mit dazugehörigem Film.

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Holger-Czukay-Preis