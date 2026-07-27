Pascal Niggenkemper Ensemble Tuvalu D'Une Rive À L'autre subran.bandcamp.com

2024 bekam der Bassist Pascal Niggenkemper den Auftrag, für das SWR NEW Jazz Meeting ein Stück zu schreiben. Kurz zuvor las er über die Inselgruppe Tuvalu im Südpazifik, die schon heute von den Folgen der Klimakatastrophe betroffen ist und deren Regierung deshalb darüber nachdenkt, ins Digitale umzuziehen, wenn die Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Entstanden ist eine Art Singspiel, das Niggenkemper mit seinem Ensemble Tuvalu in Szene setzt. Zweimal Trompete bzw. Kornett (Ben LaMar Gay und Louis Laurain), zweimal Akkordeon (Artemis Vavatsika und Tizia Zimmermann), zweimal Klarinette (Mona Matbou Riahi und Joachim Badenhorst), Elisabeth Coudoux am Cello und ihm selbst am Kontrabass plus Jaumes Privat (Spoken Word) führen gleichsam den Soundtrack zum Weltuntergang auf. So dystopisch, wie es sich liest, ist die Musik aber gar nicht. Die Kombination dieser unterschiedlich besetzten Duos erzeugt stets eine hochemotionale und energetische Mixtur, die an Spannung noch zunimmt, sobald die Stimmen der Akteur/-innen dazukommen und das Ganze wie eine Beschwörung klingen lässt.