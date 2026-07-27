Axel Fischbacher Trio

normal II

Jazzsick/The Orchard

Axel Fischbacher Trio – normal II (Cover)Dass der Begriff „normal“ in Zeiten, wo die AfD ihn für sich reklamiert („Deutschland. Aber normal.“), problematisch ist, ist Axel Fischbacher durchaus bewusst. Der Gitarrist will ihn aber nicht den Rechten überlassen – und damit liegt er goldrichtig. Alles andere als normal ist die Musik, die Fischbacher mit seinem Trio, zu dem der Bassist Nico Brandenburg und der Schlagzeuger Tim Dudek gehören, und den beiden Gästen Tamara Lukasheva (Gesang) und Ohad Talmor (Saxofon) macht. „Fritz tanzt“ zu einem Beat und der Opener „Headroom Baby“ gibt Lukasheva eine Menge Raum. Für Fischbacher ist Jazz nicht nur Ausdruck von Freiheit, sondern auch Produkt gemeinschaftlichen Handelns. Das reicht ihm aber nicht: Fischbacher möchte bewusst Position („für Freiheit, Frieden und soziale Verantwortung“) beziehen – nicht zuletzt deshalb prangt auf dem Cover von „normal II“ ein großes Peace-Zeichen.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 27. Jul 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

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