Indra Trio Brahma Unit Records/Membran

Der portugiesische Pianist Luís Barrigas hat mit „Brahma“ das mittlerweile dritte Kapitel seines Indra Trios mit João Custódio (Kontrabass) und Jorge Moniz (Schlagzeug) aufgeschlagen, ergänzt durch den Tenorsaxofonisten Uli Kempendorff. Benannt nach Indra, dem hinduistischen Gott des Himmels und König der Naturgötter, steht der Name des Trios für den Schutz der Natur und des Klimas. So sucht Barrigas in seinen Kompositionen die Verbindung zur Natur und die tiefe Resonanz von Klang, Farben, Erinnerungen, Orten und Empfindungen. Brahma ist der Gott der Schöpfung und des Neubeginns und Namensgeber des neuen Albums, das Barrigas‘ besondere Klangsprache aus Jazz, Klassik und portugiesischer Folklore weiterführt. Berührend, behutsam, dringlich.