Indra Trio

Brahma

Unit Records/Membran

Indra Trio – Brahma (Cover)Der portugiesische Pianist Luís Barrigas hat mit „Brahma“ das mittlerweile dritte Kapitel seines Indra Trios mit João Custódio (Kontrabass) und Jorge Moniz (Schlagzeug) aufgeschlagen, ergänzt durch den Tenorsaxofonisten Uli Kempendorff. Benannt nach Indra, dem hinduistischen Gott des Himmels und König der Naturgötter, steht der Name des Trios für den Schutz der Natur und des Klimas. So sucht Barrigas in seinen Kompositionen die Verbindung zur Natur und die tiefe Resonanz von Klang, Farben, Erinnerungen, Orten und Empfindungen. Brahma ist der Gott der Schöpfung und des Neubeginns und Namensgeber des neuen Albums, das Barrigas‘ besondere Klangsprache aus Jazz, Klassik und portugiesischer Folklore weiterführt. Berührend, behutsam, dringlich.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 29. Sep 2025 um 07:59 Uhr unter Reviews

49. Leipziger Jazztage »Mapping Music«

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Jazz Zum Dritten 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü