MingBauSet The Whirling Unit/OPEN

S eit 2018 improvisieren Schlagzeuger Gerry HeMINGway, Sängerin Vera BAUmann und Gitarrist Florestan BerSET gemeinsam unter amalgamisiertem Namen, 2021 erschien das erste Album „Yakut’s Gallop“ auf dem polnischen Label Fundacja Słuchaj. Auch auf dem Nachfolger „The Whirling“ fordern sie zunächst ungeteilte Aufmerksamkeit: Bei meist freiem Tempo und selten lauter als Mezzoforte, lassen sie unter subtiler Verwendung elektronischer Effekte eine verwunschene Stimmung entstehen. Die suggestiven Titel und Baumanns expressiver Gesang gemahnen an osteuropäische Hexenlegenden und vorchristliche Riten, während sich Berset darauf fokussiert, Kontrapunkte zur Stimme zu setzen – sehr transparent und gentlemanlike. Die dramaturgische Wende kommt im längsten Stück, in dem sich zu Baumanns rein lautmalerischen Äußerungen eine männliche Erzählstimme gesellt. Hier ringt sich Hemingway, der vorher zumeist rubato mitgeraschelt hat, zu einem stabilen Puls durch, zu dem er im Finale noch einmal verdichtet zurückkehrt. Das macht den letzten Titel nicht zum besten des Albums, aber zu einem befriedigenden Abschluss.