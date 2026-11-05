Various Artists

Peace Anthems

Red Hook/Galileo MC

Various Artists – Peace Anthems (Cover)Diese „Peace Anthems“ sind alles andere als eine Sammlung gefälliger Friedenshymnen, sondern eine anspruchsvolle, stilistisch weit gefächerte Auseinandersetzung mit dem Thema. Besonders spannend sind die Beiträge von Taylor Deupree, Wadada Leo Smith, Moor Mother und Amina Claudine Myers, die das Album weit über konventionelle Protestmusik hinausführen. Deupree arbeitet mit reduzierten elektronischen Klangflächen, während Smiths Trompete eine geradezu meditative, zugleich eindringliche Intensität entwickelt. Moor Mother bringt mit ihrer expressiven, zwischen Spoken Word, Jazz und experimenteller Musik changierenden Kunst eine deutlich aufwühlendere Note ein. Dagegen setzt Myers auf Spiritualität, Blues und eine tief verwurzelte Jazztradition. Gerade diese Gegensätze machen hier den Reiz aus. Nicht jeder Beitrag erschließt sich unmittelbar, manches wirkt sperrig oder fragmentarisch. Denn „Peace Anthems“ verlangt Aufmerksamkeit – und belohnt mit Musik, die Frieden nicht als Schlagwort, sondern als offenen, vielschichtigen Gedanken erfahrbar macht.

Text
Olaf Maikopf
, Jazz thing 166

Veröffentlicht am 05. Nov 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

STOP OVER 5 - For Young Ears

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 166, November 2026 – Januar 2027, ab 30.10 am Kiosk

Ausgabe 166

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

STOP OVER 5 - For Young Ears
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

dpv (Logo)