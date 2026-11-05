Various Artists Peace Anthems Red Hook/Galileo MC

Diese „Peace Anthems“ sind alles andere als eine Sammlung gefälliger Friedenshymnen, sondern eine anspruchsvolle, stilistisch weit gefächerte Auseinandersetzung mit dem Thema. Besonders spannend sind die Beiträge von Taylor Deupree, Wadada Leo Smith, Moor Mother und Amina Claudine Myers, die das Album weit über konventionelle Protestmusik hinausführen. Deupree arbeitet mit reduzierten elektronischen Klangflächen, während Smiths Trompete eine geradezu meditative, zugleich eindringliche Intensität entwickelt. Moor Mother bringt mit ihrer expressiven, zwischen Spoken Word, Jazz und experimenteller Musik changierenden Kunst eine deutlich aufwühlendere Note ein. Dagegen setzt Myers auf Spiritualität, Blues und eine tief verwurzelte Jazztradition. Gerade diese Gegensätze machen hier den Reiz aus. Nicht jeder Beitrag erschließt sich unmittelbar, manches wirkt sperrig oder fragmentarisch. Denn „Peace Anthems“ verlangt Aufmerksamkeit – und belohnt mit Musik, die Frieden nicht als Schlagwort, sondern als offenen, vielschichtigen Gedanken erfahrbar macht.