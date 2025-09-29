Fellow Creatures We Must Fight Edition/H'Art

Mit Musikern wie dem Saxofonisten Alex Hitchcock, dem Oud-Virtuosen Saled Sirbak und dem Pianisten Xavi Torres besichtigt Bassist Jasper Høiby Songs, die er einst mit seinem Klaviertrio Phronesis eingespielt hat. Hitchcock hat dafür neue Arrangements geschrieben, die diese Songs, natürlich auch durch die Besetzung, in einem neuen Licht erscheinen lassen. „We Must Fight“ heißt das Album nicht zufällig: Høiby, der ein sehr politischer Mensch ist, spricht damit von der gegenwärtigen Zeit, in der Grundrechte und demokratische Ideen nicht nur wegen Donald Trump unter Druck stehen wie schon lange nicht mehr. Jazz war schon immer – spätestens seit Charles Mingus – eine Art Ruf zu den Waffen und ein Vehikel, um mit der dem Jazz immanenten Freiheit diejenigen zu unterstützen, die wenig Freiheiten haben. Mit seinem Album, das er auch noch selbst produziert hat, möchte Høiby genau das tun.