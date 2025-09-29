Fellow Creatures

We Must Fight

Edition/H'Art

Fellow Creatures – We Must Fight (Cover)Mit Musikern wie dem Saxofonisten Alex Hitchcock, dem Oud-Virtuosen Saled Sirbak und dem Pianisten Xavi Torres besichtigt Bassist Jasper Høiby Songs, die er einst mit seinem Klaviertrio Phronesis eingespielt hat. Hitchcock hat dafür neue Arrangements geschrieben, die diese Songs, natürlich auch durch die Besetzung, in einem neuen Licht erscheinen lassen. „We Must Fight“ heißt das Album nicht zufällig: Høiby, der ein sehr politischer Mensch ist, spricht damit von der gegenwärtigen Zeit, in der Grundrechte und demokratische Ideen nicht nur wegen Donald Trump unter Druck stehen wie schon lange nicht mehr. Jazz war schon immer – spätestens seit Charles Mingus – eine Art Ruf zu den Waffen und ein Vehikel, um mit der dem Jazz immanenten Freiheit diejenigen zu unterstützen, die wenig Freiheiten haben. Mit seinem Album, das er auch noch selbst produziert hat, möchte Høiby genau das tun.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 29. Sep 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

Jazz Zum Dritten 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gesobau Jazz & Soul Award 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü