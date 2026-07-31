Greven: EmsJazzFestival

triosenceVom 4. bis 6. September findet in Greven zum fünften Mal das EmsJazzFestival statt. Auch im Jubiläumsjahr gibt an drei Tagen im historischen Ballenlager neun Konzerte, das musikalische Spektrum reicht von etablierten Größen bis zum Geheimtipp von jenseits des Tellerrands. Dazu gehört sicher auch das Krefelder Horst Hansen Trio, das interessanterweise aus fünf Musikern besteht, die sich auf einen möglicherweise imaginären Gründervater beziehen, es bei der Selbsteinschätzung nicht unter „Überjazz“ machen und dabei weder vor Standards noch vor Breakbeats zurückschrecken. Das folgende Kontrastprogramm gestalten Pianist David Helbock und Bassistin/Cellistin Julia Hofer im Duo. Das Piano spielt eine heimliche Hauptrolle im Programm, denn der dritte Act des Abends ist das Quartett von Pianistin Shuteen Erdenebataar, welches 2024 einen Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Ensemble des Jahres“ gewann. Nach der Senkrechtstarterin nimmt mit Aki Takase am folgenden Tag eine hochdekorierte Pionierin am Flügel Platz. Sie reist mit ihrem Quintett Japanic an, bestehend aus Daniel Erdmann (Saxofon), Vincent von Schlippenbach (turntables), Carlos Bica (Bass) und Doug Nervensen (Schlagzeug). Erwartet das Unerwartete!

Zu den weiteren Bands gehören zwei sehr unterschiedliche Piano-Trios: die Band triosence mit einer Kombination aus Jazz, Fusion, Folk und Weltmusik, und das Münchner Ensemble Prepared, das in der Besetzung Klavier, Bassklarinette und Schlagzeug Experimentelles mit Traditionellem anstellt. Für Schlagzeuger Jens Düppe, zu dessen Quintett mit Lars Duppler auch ein Mann am Klavier zählt, ist sein Gastspiel mit dem Saxofonisten Franesco Bearzatti bereits das dritte bei EmsJazz in jeweils unterschiedlichen Besetzungen. Noch mehr Tastenzauber am dritten und letzten Festivaltag kommt vom Sebastian Wappler Trio, das in Greven Unterstützung von den Streicherinnen des LYS-Ensembles bekommt, sowie von Pianist Daniel Garcia im schlagfertigen Dialog mit Sänger Andreas Schaerer.

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EmsJazzFestival