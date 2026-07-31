Steve Reich: ECM-Box

Steve Reich „Recordings on ECM“Zum 90. Geburtstag des Komponisten Steve Reich am 3. Oktober veröffentlicht ECM die 3-LP-Box „Recordings on ECM“ mit drei Alben seiner Musik, die zwischen 1978 und 1982 auf dem Label erschienen sind. Die älteste und vermutlich einflussreichste ist Reichs „Music for 18 Musicians“ 1978, in der er das zuvor mit „Clapping Music“ und „Drumming“ entwickelte Prinzip der Phasenverschiebung erstmals auf ein Ensemble anwandte. Zu den 18 Musicians zählten damals unter anderem die Klarinettisten Richard Cohen und Virgil Blackwell, sowie Schlagzeuger David Van Tieghem an Mallet-Instrumenten und Piano. Zwei Jahre später folgte ein Triptychon, bestehend aus „Octet“, „Music for a Large Ensemble“ und „Violin Phase“, in dem der Komponist das nun erfolgreich erprobte Spielprinzip auf drei unterschiedliche Besetzungen übertrug und damit neue, opulente Strukturen erzeugte.

Mit dem dritten Album „Tehilim“ (hebräisch: „Psalmen“) von 1982 bezog sich Reich erstmals inhaltlich auf seine jüdische Herkunft. In der vierteiligen Komposition überlagern sich weibliche Singstimmen mit einem großen Ensemble mit Orgeln, Streichern und Percussions: eine Klanglandschaft in ständiger Bewegung, getrieben von einem durchgehenden Puls. Die Aufnahmen wurden analog neu gemastert und werden mit den originalen Hüllen-Designs wiederveröffentlicht. Das beiliegende Booklet enthält Manuskriptseiten und Liner Notes von Paul Griffiths.

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„Steve Reich: Recordings on ECM“