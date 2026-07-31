Lübeck: Travejazz@12

Make A MoveDas 12. Travejazz Festival findet vom 3. bis 6. September in der Hansestadt Lübeck statt. Das viertägige Festival bietet seit 2014 alljährlich Anfang September eine Bühne für Jazz, Funk und Soul. Hauptspielstätte ist der Schuppen 6, ein historischer, denkmalgeschützter Hafenschuppen direkt an der Trave. Hier begrüßt am 4. September das Hammondorgel-Trio krajenski.3 den italienischen Sänger MOORE als Feature-Gast. Im Anschluss spielt die siebenköpfige Band Make A Move, die sich auch in Techno-Clubs und auf Festivalbühnen in ihrem Element fühlt. Hauptact im Schuppen am Sonnabend ist das Quartett um den jungen Trompeter Jakob Bänsch. Den Schlussakkord am Sonntag setzt das Hamburg Art Ensemble mit seinem erprobten Programm „Plays Bille Eilish“.

Weitere Konzertlocations sind die Kirche St. Jakobi, eine Open-Air-Bühne und der Jazzclub Live CV, wo am Donnerstag die Lübecker Bluesband The Maestros um den Gitarristen und Sänger Kjell Kitzing das Festival eröffnet. Dazu kommen Konzerte bei freiem Eintritt, ein Programm für Kinder und Eltern mit Hits aus der Sesamstraße, sowie zwei Preisverleihungen mit anschließenden Preisträgerkonzerten bei freiem Eintritt: Die Bassistin Marla Stier erhält im Schuppen 6 am 5. September den 11. Lübecker Jazzpreis, im Anschluss nimmt die sechsköpfige Münchner Band Sounddrift dort ihren Preis der Bundesbegegnung Jugend Jazzt entgegen.

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Travejazz Festival