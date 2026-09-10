Charles Lloyd Sangam & Friends Blue Note/Universal

Mit „Sangam & Friends“ erinnert der inzwischen 88-jährige Saxofon-Weise Charles Lloyd an seinen Freund und langjährigen Mitstreiter Zakir Hussain, der im Dezember 2024 verstarb. Seit 2004 arbeiteten Lloyd und der indische Tablameister in einem Trio mit Drummer Eric Harland zusammen. Drei bislang unveröffentlichte Archivstücke führen noch einmal vor Augen, wie ungewöhnlich und faszinierend diese Mischung aus dichten polykontinentalen Rhythmusgeflechten und dem unermüdlichen Erfindungsreichtum Lloyds an Saxofonen und Flöte war. Im Zentrum des Albums stehen freilich vier Studiomitschnitte aus dem Jahr 2009, die das Aufeinandertreffen des Trios mit indischen Virtuosen wie den Sänger Vijay Prakash oder E-Sitar-Spieler Niladri Kumar in Mumbai dokumentieren – ein vielstimmiger Brückenschlag über Raum und Zeit hinweg, der mit einer eigentümlichen Ethno-Fusion-Version des frühen Lloyd-Hits „Sombrero Sam“ endet.