Ausstellung: Three Days in Malibu

Miles Davis – Three Days in MalibuGleichsam zur Einleitung in das Miles-Davis-Centennial 2026 (dieser afroamerikanische Trompeter und Bandleader wäre am 26. Mai 100 Jahre alt geworden) brachte der Leipziger Fotograf und Autor Arne Reimer den Fotoband „Miles Davis – Three Days in Malibu“ im Verlag Scheidegger & Spiess heraus. Das Buch vereint Aufnahmen, die der Hamburger Fotograf Ralph Quinke zwischen 1971 und 1989 von Davis gemacht hat. Kernstück ist eine Reportage, die 1989 fotografiert worden ist. Zusammen mit dem Schweizer Journalisten Marco Meier reiste Quinke damals nach Malibu, um den Musiker drei Tage lang zu begleiten und für eine diesem gewidmete Ausgabe der Schweizer Kulturzeitschrift Du zu interviewen. Dabei kam Quinke dem Trompeter mit seiner Kamera erstaunlich nahe. Er fotografierte ihn beim Boxen, im Auto, in der Küche, mit seiner Malerei, mal posierend, mal beobachtend im Gespräch. Das so entstandene Du-Heft vom August 1989 ist seit langem vergriffen.

In den Räumen der Kölner Galerie und Antiquariat für seltene oder vergriffene Fotobücher, 5uhr30.com, sind zwischen dem 9. Oktober und 4. Dezember 25 dieser Davis-Fotos von Quinke zu sehen. Zur Vernissage sind sowohl der Fotograf als auch der Herausgeber vor Ort. In einem öffentlichen Gespräch wird Reimer nicht nur die Arbeitsweise von Quinke vorstellen, sondern die beiden wollen auch die historischen Leistungen des Jazzmusikers Miles Davis entsprechend einordnen. Zudem wird Quinke einige seiner „Three Days in Malibu“-Bücher signieren, die entweder direkt vor Ort erworben oder via photobooks@5uhr30.com vorbestellt werden können. Die Vernissage findet am 9. Oktober ab 18 Uhr in der Thebäerstraße 12 im Kölner Stadtteil Ehrenfeld statt.

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