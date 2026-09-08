6: NICA artist development

Victor Vox2019 hat das Land Nordrhein-Westfalen mit NICA artist development ein besonderes Förderprogramm an den Start gebracht, das seitdem vom Stadtgarten Köln als Europäisches Zentrum für Jazz und Aktuelle Musik durchgeführt wird. Anders als bei Stipendien und Exzellenzprogrammen sonst, will man den Rahmen der Förderung flexibel gestalten, um die Künstler:innen selbst über Richtung und Intensität bestimmen zu lassen. Es basiert auf drei Säulen: Residenzen, Meisterklassen und Konzertmöglichkeiten, flankiert durch Netzwerke von Veranstalter:innen, Initiativen und Stiftungen. Bisherige NICA artists waren und sind unter anderem die Sängerin Tamara Lukasheva, der Posanist Janning Trumann, die Saxofonistin Luise Volkmann, die Pianistin Marlies Debacker, die Cellistin Emily Wittbrodt und die Flötistin, Komponistin und Bandleaderin Jorik Bergmann.

Kürzlich wurden die Künstler:innen des neuen, sechsten Jahrgangs bekannt gegeben. Nach der Nominierung durch ausgewählte nordrhein-westfälische Veranstalter:innen sowie Musikjournalist:innen und weitere Kulturtätige wählte eine Jury sechs in NRW lebende Künstler:innen für den neuen Jahrgang aus. Mit dabei sind die Organistin, Gitarristin und Komponistin Annie Bloch, die beiden Bassist:innen Tabea Kind und Florian Herzog, der Saxofonist Victor Fox, die Sängerin Kateryna Kravchenko und die Kuratorin Parrisa Charghi. Bis zu drei Jahre lang sollen diese durch NICA artist development gefördert und in ihrer weiteren Karriereplanung unterstützt werden. Zudem treten sie im Rahmen des regulären Konzertprogramms im Stadtgarten auf oder organisieren dort selbst Konzerte mit unterschiedlichen Künstler:innen.

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NICA artist development