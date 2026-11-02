Art Blakey's Jazz Messengers Blue Moon Over Paris Elemental Music/edel

Zweimal Jazz Messengers in Paris aus den Archiven: 1963 im Olympia und 1968 in der Salle Pleyel. Schon die Unterschiede in den Bands sind spannend. Cedar Walton 1963, lässig entspannter Hardbop-Pianist alter Schule, die Bläser Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Curtis Fuller manchmal ungestüm in den Improvisationen gegen das Sextett-Format rebellierend. Ronnie Matthews 1968, viel hektischer und an den Blockchords von McCoy Tyner orientiert, die Bläser Bill Hardman, Billy Harper und Julian Priester Getriebene von fünf Jahren mehr Free, mehr Coltrane in der Spielerfahrung. Und dazu immer Art Blakey als Motor, ein Energietransmitter, der seinen Kollegen viel Kraft gibt, aber auch wenig Ruhe lässt. Mit dem Ohr des Historikers ist das aufschlussreich zu hören, was der Archiv-Profi Zev Feldman ausgegraben und fein remastered hat. Es sind elf Seitenblicke in die 1960er, Konzertmomente mit vergangener Kraft, die ein bisschen neidisch auf eine Zeit machen, in der vieles noch neu klang.