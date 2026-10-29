Johannes Enders Phantom Happiness enja/Ammerton/edel

Johannes Enders, der Tenor-Gigant aus Weilheim, hat ein neues, internationales Quartett auf die Beine gestellt. Mit dabei sind der deutsche Pianist Rainer Böhm, der US-Bassist Doug Weiss und der spanische Schlagzeuger Jorge Rossy; was für eine Besetzung. Und Enders weiß auf „Phantom Happiness“ mit diesen illustren Kollegen glücklicherweise auch eine Menge anzufangen. Zehn neue Stücke des Saxofonisten sind zu hören. Jazzmusik, die zurückhaltend, leise und sehr lyrisch klingt, wo jeder Ton und jede Note mit Bedacht gespielt sind und Zeit bekommen zu wirken und mitzugestalten. Zeitlos schön und Musik für die Seele ist das. Und dann sind da die lässig groovenden Stücke dieser Platte, darunter auch mal ein Blues, bei denen Enders seine fantasievolle Gestaltungskraft beim Solieren ganz entspannt und genüsslich rüberbringen kann, wo natürlich auch seine drei Partner brillieren dürfen. Vier Einzelkönner, die hier vor allem auch wunderbar kommunizieren – „Phantom Happiness“ ist ein starkes Statement dieses neuen Quartetts.