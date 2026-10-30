RSD: Talentwettbewerb

RSD TalentAm 17. April 2027 findet zum mittlerweile 20. Mal der Record Store Day (RSD) statt. Zum zweiten Mal wird dabei auch wieder ein Talentwettbewerb für Newcomer-Bands und Solo-Künstler:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeschrieben. In der für alle Genres offenen Konkurrenz handelt es sich um eine Kooperation von RSD, dem Lautsprecher- und Kopfhörerhersteller Marshall, dem Tonträgerhersteller Key Production und dem Plattenladen Rough Trade in Berlin. Als Preis winken die Pressung des eigenen Tonträgers als 300er-Vinyl-Auflage, die auch als Teil der offiziellen RSD-2027-Liste zum Verkauf angeboten wird, sowie ein In-Store-Gig im Berliner Rough-Trade-Shop. Das Bewerbungsportal ist seit dem 21. Oktober geöffnet, Einsendeschluss ist der 30. November. Einzureichen sind lediglich ein Song sowie die kompletten Bandinfos mit Pressemappe und Social-Media Post zum Thema. Über deren Güte urteilt eine Jury aus Vertreter:innen von unter anderem Marshall, Universal Music Germany und den Musikmagazinen Mint, Diffus und Vision. Im letzten Jahr wurde die Berliner Shoegaze-Band Dusk Saffron zum ersten RSD-Talent gekürt, aber davon sollten sich Jazzbands und -musiker:innen nicht entmutigen lassen.

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