Stuttgart: Open World Music Stage

Laila MahmoudMit der Open World Music Stage hat die Ziryab-Akademie in Stuttgart eine Einrichtung geschaffen, die Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit gibt, sich im Bereich Global Pop und Roots Music weiterzubilden. Bei den bisherigen Masterclasses waren renommierte Dozentinnen und Dozenten wie Jorge Pardo, Dudu Tucci, Zélia Fonseca oder Trilok Gurtu zu Gast. Für eine neue Klasse am 13. und 14. November holt die Akademie die syrische Kanun-Spielerin, Sängerin und Komponistin Laila Mahmoud in die Schwabenmetropole.

Mahmouds Spiel auf der Kastenzither ist von der kulturellen Vielfalt Aleppos und der Rahbani-Schule im Libanon geprägt. Sie studierte an der Universität Homs und kam später an die Popakademie Mannheim. Als Brückenbauerin zwischen einer Jahrhunderte alten Tradition und einer zeitgenössischen Klangsprache schafft sie mit der Kanun Pionierhaftes. Zentrum des Workshops von Mahmoud ist die Einführung ins arabische Skalensystem, dem Maqam. Anschließend wird das Ergebnis in einem Konzert am 15. November präsentiert, das im Laboratorium Stuttgart stattfinden wird.

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Open World Music Stage