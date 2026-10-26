Soulounge Keep The Funk Alive Chefrecords Ratekau/Kontor New Media

Wie die Zeit vergeht! Vor einem Vierteljahrhundert gründeten Gitarrist Sven Bünger und Schlagzeuger Bela Brauckmann die Soulounge, die sich rasch als Sprungbrett für Gesangstalente entpuppte. So schafften Sänger:nnen wie Roger Cicero, Johannes Oerding oder Miss Platnum den Sprung ins nationale und internationale Rampenlicht. Und die Band teilte sich bei Liveauftritten auch mal die Bühne mit Weltstars wie James Brown oder George Benson. Regelmäßige Live-Jams in Berlin und Hamburg zogen zudem viel Publikum an. Mit „Keep The Funk Alive“ gibt es pünktlich zum Band-Jubiläum ein Album das in überwiegend eigenen Kompositionen süffigen Soul mit Funk verbindet und einmal mehr hörenswerte neue Stimmen präsentiert. Etwa die des jungen Hamburger Singer-Songwriters Phil Siemers, der vor allem im stampfend-groovenden Song „Worked Up“ mit einer unglaublichen Lässigkeit viel Soul verströmt beim Singen. Ob Motown oder Northern Soul, poppiger Funk oder das samtige „After All“ mit dem ehemaligen Soulounge-Sänger Johannes Oerding: diese Platte bietet durchweg beste, soulige Unterhaltung. Und von Sänger:nnen wie Moritz Kruit, Jules oder Lara Steenblock wird man zukünftg sicher noch mehr hören.