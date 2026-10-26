Micha Zumsteg Future Dreams Unit Records/OPEN

Obwohl „Future Dreams“ das Debütalbum von Micha Zumsteg ist, ist der Schweizer Gitarrist kein Unbekannter, denn er war schon in Bands wie Omri Ziegele’s Billiger Bauer und Hypergarden zu hören. Sein Quartett auf „Future Dreams“ besteht aus dem Tenorsaxofonisten Maurice Storrer, dem Bassisten Paul Studer und dem Schlagzeuger Aaron Leutenegger. Zumstegs Songs wandeln gekonnt zwischen idyllischen Kammerjazz-Momenten und dunklen Klangwelten, seine Band besteht aus gewieften Improvisatoren, die sich in allen musikalischen Umgebungen auszudrücken wissen. Natürlich ist das Duell zwischen Gitarre und Saxofon besonders interessant, aber Studer und Leutenegger tun wesentlich mehr, als lediglich Akzente zu setzen. Erst ihre gemeinsame Arbeit – mal zupackend und dicht, mal verträumt und ätherisch – verleiht Zumstegs Quartett eine Basis, die selbst in abstraktesten Momenten – und davon gibt es einige – nicht zerreißt.