Rheinland-Pfalz: Newcomer Jazzpreis

Mina LichtenbergDie Kontrabassistin Mina Lichtenberg ist Gewinnerin des Newcomer Jazzpreises Rheinland-Pfalz. Die Musikerin und Komponistin studiert Jazz-Kontrabass an der Hochschule für Musik Mainz und ist Frontfrau des Trios Illumina, dessen Debüt-Album im kommenden Jahr erscheinen wird. Bereits 2025 wurde sie mit dem Rotary Kulturförderpreis ausgezeichnet. Lichtenberg ist die zweite Gewinnerin des Newcomer Jazzpreises Rheinland-Pfalz, den 2024 als erster der Saxofonist Paul Scheugenpflug erhielt. Die Jury, bestehend aus der Saxofonistin Kerstin Haberecht als Vertreterin von Jazz RLP, Sebastian Sternal, Leiter der Jazzabteilung an der Hochschule für Musik Mainz, und Etienne Emard, Musikreferent im Kulturministerium, entschied sich einstimmig für die 29-jährige Bassistin.

„Die Kontrabassistin Mina Lichtenberg ist nicht nur eine gefragte Sidewoman“, heißt es in der Begründung, „sondern hat eine eigene künstlerische Vision, die sie mit ihrem Trio Illumina und vielen Gästen beständig weiterentwickelt. Sie fügt sich sensibel ins Geschehen ein und lässt jede Band, in der sie spielt, besser klingen – nimmt aber auch dort, wo es musikalisch nötig ist, selbstbewusst die Zügel in die Hand. Sie prägt die Szene schon jetzt – und wir sind davon überzeugt, dass sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle für den Jazz in Rheinland-Pfalz spielen wird.“

Der mit 5.000 Euro dotierte Newcomer Jazzpreis wird vom Land Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Landesverband Jazz RLP und der Jazzabteilung der Hochschule für Musik Mainz vergeben. Die Verleihung fand am 22. Oktober im Rahmen eines Preisträgerkonzerts im Mainzer Club schon schön statt. Der Preis beinhaltet darüber hinaus eine Clubtour für Lichtenbergs Trio Illumina, zu dem außerdem Kevin Pfister (Piano) und Jonas Drobczinsky (Schlagzeug) gehören. Sie führt das Trio am 12. November ins Deinhard’s in Bernkastel-Kues, am 15. November in den Herrenhof in Mussbach und am 13. Dezember. ins Gleis4 in Frankenthal.

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