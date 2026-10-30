Buch: 60 Jahre Globe Unity Orchestra

Globe Unity 60Im Jahr 1966 löste Alexander von Schlippenbach bei den Berliner Jazztagen einen kleinen Skandal aus. Seine von Joachim-Ernst Behrendt und dem RIAS Berlin in Auftrag gegebene Komposition „Globe Unity“ für 13 Ensemblemusiker, darunter Saxofonist Peter Brötzmann und Trompeter Manfred Schoof, verstörte das Publikum und erzürnte einige Kritiker. Andere erkannten in dem Auftritt eine gelungene Kreolisierung aus amerikanischem Jazz und europäischer Neuer Musik. Jedenfalls markierte das Konzert den Ursprung einer von Schlippenbach geleiteten Großformation, die sich in den Gründungstagen der rebellischen Free Music Production (FMP) zum Globe Unitiy Orchestra verdichtete und sechs Dekaden lang in immer neuer Gestalt weiterexistierte.

Zum 60. Jubiläum erscheint am 6. November im Verlag FMP Publishing eine von Markus Müller herausgegebene und eingeleitete Festschrift. Zweisprachig auf Deutsch und Englisch und mit zahlreichen Fotos und Dokumenten aus 60 Jahren Orchestergeschichte, ist „Globe Unity 60“ (288 Seiten, 29 Euro) weniger eine stringente Monografie als eine erstaunliche und vielstimmige Materialsammlung … und damit dem hierarchielosen Geist des Orchesters vielleicht durchaus angemessen. Einer im überschwenglichen Plauderton gehaltenen Einleitung folgt eine Fülle von Liner-Notes, Fotos, Rezensionen sowie faksimilierten Plattencovern und Presseausschnitten. Faszinierend sind vor allem die Einblicke in Schlippenbachs Partituren mit ihrer Mischung aus tonalen und grafischen Spielangaben – Globe Unity zum Mitlesen!

Neben zahlreichen zeitgenössischen Plattenbesprechungen sorgt nicht zuletzt ein ausführliches Interview für Erkenntnisgewinn, das Jazz-thing-Autorin Maxi Broecking zum 60-jährigen Jubiläum mit Schlippenbach geführt hat. Weitere Beiträge stammen von Autoren und Wegbegleitern wie John Corbett, George Lewis, Bert Noglik und Mats Gustafsson. Die Materialmenge ist erschöpfend, Layout und Lektorat mitunter erratisch, doch enthält der Wälzer vermutlich alles, was sich über das Globe Unity Orchestra und seine zahlreichen Verästelungen in der Musikgeschichte wissen lässt.

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FMP Publishing