Louisiana Red AntiNuclear Blues MiG/Indigo

Alles viel zu teuer hier, und der Präsident ist nur für die Reichen da. Was nach einer recht aktuellen Bestandsaufnahme klingt, sind lediglich einige Themen auf „AntiNuclear Blues“ von Louisiana Red. Der Slide- und Akustik-Blueser war vor allem in Deutschland ein gefragter Vertreter des traditionellen Blues im musikalischen Kielwasser von Größen wie Muddy Waters und John Lee Hooker. Red spielte den Blues rau, kantig, herzhaft und frei von Politur. Und er sang (mit Karacho!) über hungernde Kinder („Still Crying About Detroit“), seine Herzdame „Bessie“, nach der er seine Gitarre benannte, und übers Holzhacken („Woodchopper’s Blues“), mit dem er seine Kinder ernährte, während seine Frau sich draußen herumtrieb. Das kann man heute vielleicht klischeehaft finden. Aber intensiv ist es auf alle Fälle! Zumal die CD-Neuauflage mit Bonus-Live-Tracks und Gästen wie Hubert Sumlin, Lurrie Bell und Odie Payne glänzt.