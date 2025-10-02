Ant Law

Unified Theories

antlaw.bandcamp.com

Ant Law – Unified Theories (Cover)Der erste Song auf „Unified Theories“ setzt einen erst einmal aufs falsche Gleis: „A To Z“ mit dem kristallinen Timbre der Sängerin Brigitte Behara klingt so sehr nach Pop, dass man es eigentlich nicht glauben möchte, dieser Track sei von einem Jazzquintett um den 1983 geborenen, Londoner Gitarristen Ant Law aufgenommen worden. Gleich mit dem nächsten Stück aber, „Colours“, wird man wieder zurück auf Spur gebracht und man hört lupenreinen, zeitgenössischen Jazz – mit einem Gitarristen, der ganz auf den interagierenden Rückhalt seiner Mitstreiter Gwilym Simcock (Piano), Will Vinson (Altsaxofon), Orlando Le Fleming (Bass) und Ernesto Simpson (Drums) setzt. Denn das ist es, was Law mit seiner Vorstellung von Jazz und improvisierter Musik erreichen will: dass die solistischen Leistungen der Improvisatoren in seiner Band nur dann wirklich zur Geltung kommen, wenn diese in den Ensembleklang eingebettet sind.

Text
Martin Laurentius
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 02. Okt 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

Jazz Zum Dritten 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Stop Over 4 – Perspectives
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü