Moers: Evi Filippou

Evi FilippouDie „Improviser in Residence“ von Moers, die Vibrafonistin, Percussionistin und Komponistin Evi Filippou, hat neue Auftritte in der Stadt und Umgebung angekündigt. Seit 2008 leistet man sich dort, gefördert von der Kunststiftung NRW, für einen oder eine Stadtmusiker:in, die ein Jahr lang rund um das moers festival das kulturelle Leben mit Konzerten und Kollaborationen bereichern. So traf Filippou zuletzt bei einem „Hauskonzert“ auf den Gitarristen Andreas Wahl und bei einem gemeinsamen Auftritt in der Duisburger Dorfkirche Friemershein auf das Duo FLUX, bestehend aus Holzbläserin Christina Fuchs und Akkordeonist Florian Stadler.

Als nächstes hat die Stadtmusikerin ein multisensorisches Erlebnis im Movie Center Moers angekündigt. Zur live gemischten Videokunst von Petros Kolotouros musizieren am 20. September Filippou an Vibrafon und Schlagzeug, Zuza Jasinska (Stimme) und Keisuke Matsuno (Gitarre, Electronics). Achtung: Das ursprünglich für den heutigen Abend angekündigte Heimkonzert mit dem anspielungsreichen Titel „It all Sounds Greek to Me“ wurde verlegt auf den 11. Oktober, Veranstaltungsort bleibt die Residenzwohnung auf der Neustraße 20 in Moers.

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„Improviser in Residence“