Culturescapes: Arctic

Nachdem das Festival Culturescapes sich zweimal mit dem Thema Sahara befasst hat, geht es nun in kalte Gefilde. Die interdisziplinäre Biennale wird 2027 die Arktis als Kulturraum an verschiedenen Schweizer Spielorten vorstellen. Von Klischees befreit will Culturescapes sie als eine lebendige, vielstimmige und umkämpfte Region zeigen, die heute unter dem Druck von Klimawandel, Rohstoffabbau und Militarisierung steht. Auch Bezüge zur Schweiz als „vertikale Arktis“ sollen hergestellt werden.

Das Festival, das in jeder Ausgabe eine starke Musikstrecke beherbergt, betrachtet die Arktis unter drei Teilaspekten: Stimmen des Wassers, Indigene Kulturen und Geopolitik des Nordens. Der künstlerische Beirat ist prominent besetzt: Mit Liv Aira ist eine samische Tänzerin und Choreografin an Bord, und mit Napatsi Folger wird eine Inuk-Redakteurin, Comic-Künstlerin und Autorin aus der autonomen Region Nunavut ihre Perspektiven einbringen. Tuomas Norvio wird als Komponist, Electro-Musiker und Sounddesigner aus Helsinki anreisen, eine weitere indigene Stimme ist mit der Ahtna- und Paiute-Künstlerin Melissa Shaginoff aus Alaska dabei.

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