Göttingen: Jazzfestival@49

Simin TanderAm 29. Oktober beginnt in Göttingen das 49. Jazzfestival. Dem geht drei Wochen zuvor, am 9. Oktober, mit der Hommage an Miles Davis, „100 Miles“, ein Prolog voraus: In der Sheddachhalle erzählt der unverwechselbare und jazzerprobte Synchronsprecher Christian Brückner von den Facetten in Werk und Persönlichkeit des 1991 verstorbenen Trompeters, begleitet vom Martin Auer Quintett. Auer (Trompete), Florian Trübsbach (Saxofon), Jan Eschke (Piano), Andreas Kurz (Bass) und Bastian Jütte (Schlagzeug) haben bereits 2015 Davis‘ Album „Kind of Blue“ mit der eigenen Neuinterpretation „Our Kind of“ ihre Referenz erwiesen. Im Apex beginnt dann offiziell das seit 1978 stattfindende Festival, konsequenterweise mit einem Tribute an John Coltrane des Trios Christoph Busse (Piano), Rolf Denecke (Bass) und Bernd Nawothnig (Schlagzeug), erweitert um den Hannoveraner Saxofonisten Lars Stoermer, gefolgt von einer offenen Session.

Bis zum Finale am 7. November stehen an wechselnden Spielorten täglich weitere Veranstaltungen an, darunter auch ein Swingtanz-Event, eine Filmvorführung („Everybody Digs Bill Evans“) und natürlich hochwertige Konzerte. So gibt Sängerin Simin Tander am 31. Oktober ein Gastspiel mit einem Programm aus internationalen Liedern in diversen Sprachen und begleitet von Harpreet Bansal (Violine), Björn Meyer (Bass) und Samuel Rohrer (Schlagzeug), und am 4. November macht die kubanische Pianistin Marialy Pacheco mit ihrem Trio Station im Alten Rathaus.

Am 6. November beginnt im Deutschen Theater die heiße Festivalphase: Die Ereignisse verdichten sich zu mehreren über den Tag und das ganze Haus verteilten Konzerten. So spielen am Freitag auf der Hauptbühne der Bassist Lars Danielsson mit Libretto und die Publikumslieblinge Shake Stew. Qual der Wahl: Gleichzeitig führt die musikalische Reise der deutsch-tunesischen Sängerin Mariam Lazizi und ihres Quartetts zu ihren nordafrikanischen Wurzeln. Das Deutsche Theater wird aber auch zum Schauplatz einer kleinen Leistungsschau regionaler Jugend-Bigbands und Combos. Internationale Schlussakkorde auf der großen Bühne setzen unter anderem das Delfeayo Marsalis Quintet mit dem Tenorsaxofonisten Eric Alexander und Snarky-Puppy-Pianist Bill Laurence mit einem Solokonzert.

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