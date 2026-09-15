2026: BMW Young Artist Jazz Awards

Fernanda von SachsenBis 2022 fand im Frühjahr der Wettbewerb BMW Welt Jazz Award statt. In Matineekonzerten im Doppelkegel des Münchner Autoherstellers BMW spielten internationale Musiker:innen und Bands um den Einzug ins Finale, das am Schluss ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für den oder die Gewinner:in bereit hielt. Der Posaunist Nils Wogram konnte sich 2011 mit seinem Quartett Root 70 ebenso in die Gewinner:innenliste eintragen wie Hildegard lernt fliegen um den Schweizer Vokalisten Andreas Schaerer 2014, das polnisch-norwegische Maciej Obara Quartet 2019 oder zuletzt 2022 das Marco Mezquida Trio aus Spanien. Seit 2016 setzt sich BMW zusammen mit der bayerischen Landeshauptstadt München mit dem BMW Young Artist Jazz Award auch für den Jazznachwuchs ein – über das Ende des großen Wettbewerbs 2022 hinaus.

Kürzlich wurden die diesjährigen Gewinner:innen bekannt gegeben, die zuvor eine Jury unter dem Vorsitz des Münchner Kulturjournalisten Oliver Hochkeppel ausgewählt hat: die Bassistin Ida Koch, der Tenorsaxofonist Edi May und die Sängerin Fernanda von Sachsen. Koch habe durch musikalische Vielseitigkeit, klangliche Sensibilität und einen ausgeprägten Gestaltungswillen überzeugt, während May mit seinem unverwechselbaren Tenorsaxofon-Sound und einer klaren musikalischen Handschrift zu den spannenden jungen Stimmen des zeitgenössischen Jazz gehöre und von Sachsen mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und einer ebenso individuellen wie berührenden Interpretationskunst die Jazzszene bereichere, so die Meinung der Jury.

„Jazz gehört zu den großen kulturellen Stärken Münchens“, ist Münchens Kulturreferent Marek Wiechers überzeugt. „Was unsere Szene auszeichnet, ist ihre Offenheit für neue Ideen und ihre Fähigkeit, immer wieder außergewöhnliche Persönlichkeiten hervorzubringen. Ida Koch, Edi May und Fernanda von Sachsen stehen beispielhaft für diese Dynamik. Der BMW Young Artist Jazz Award macht sichtbar, wie viel künstlerisches Potenzial in unserer Stadt wächst und welche Bedeutung die Förderung junger Talente für die Zukunft des Jazz hat.“ Preisverleihungen und Preisträger:innenkonzerte mit Koch, May und von Sachsen finden am 1., 6. und 8. Oktober im Münchner Jazzclub Unterfahrt statt.

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BMW Young Artist Jazz Award