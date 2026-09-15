Premiere: Hainersee Musikfest

AmaréVom 18. bis 20. September verwandelt sich der Hafen Kahnsdorf am Hainer See im Leipziger Neuseenland drei Tage lang in eine Jazzbühne. Das neue Hainersee Musikfest bringt erstmals internationale und regionale Musiker:innen zusammen – zwischen Segelbooten, Sonnenuntergang und einer Filmpreview vor prominenter Kulisse. Bewusst als kleines und publikumsnahes Festival angelegt, sollen die Besucher:innen die Konzerte in unmittelbarer Nähe zur Bühne und im engen Kontakt zu den auftretenden Bands und Musiker:innen erleben .Den Auftakt macht am Freitagabend die Köstritzer Jazzband, die sich den Berliner Gitarristen und Sänger Torsten Goods eingeladen hat, gefolgt von einer Preview des ZDF-Films „Neues Land“ direkt am Drehort.

Am Tag darauf tritt die Pianistin Clara Haberkamp mit der Régis Molina Group auf, gemeinsam gibt man seine Vorstellungen einer zeitgemäßen Improvisationsmusik zum Besten. Zweiter Act ist das Trio Amaré der Sängerin Céline Rudolphs Amaré, die den einmaligen Flow ihrer Musik durch die Streicher:innen der Mendelssohn-Orchesterakademie des Gewandhauses umrahmen lässt. Der Sonntag beginnt mit einem Benefizkonzert von Wiesner4 & Friends, das zugunsten des Vereins Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig auftritt. Das Finale des ersten Hainersee Musikfests kommt vom Nils Wülker Quartet: mit fluffigen Grooves und melodischer Improvisationskunst vom Bandleader und Trompeter Wülker im Zusammenspiel mit Aaron Parks (Piano), Linda May Han Oh (Bass) und Gregory Hutchinson (Drums).

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Hainersee Musikfest