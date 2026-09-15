USA: Monterey Jazz Festival@69

Herbie HancockSeit 1958 findet das Monterey Jazz Festival statt, 2026 vom 25. bis 27. September zum 69. Mal. Vom Jazzimpresario un Radio-DJ Jimmy Lyons zusammen mit dem Musikjournalisten Ralph Gleason gegründet, entwickelte sich dieses Festival zum Hotspot für modernen Jazz an der US-amerikanischen Westküste, wo man Größen wie zum Beispiel Charles Mingus, Duke Ellington, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Dianne Reeves, Diana Krall, Sonny Rollins, Cassandra Wilson, Branford und Wynton Marsalis, Maria Schneider und Geri Allen live auf einer der Bühnen erleben konnte. Nach eigener Aussage sei es das älteste noch immer regelmäßig stattfindende Jazzfestival weltweit. Wahrscheinlich haben die Macher:innen in Kalifornien aber noch nie etwas von Frankfurt am Main in Deutschland gehört, wo noch immer das 1953 gestartete Deutsche Jazzfestival ausgetragen wird.

Natürlich stehen in diesem Jahr auch beim Monterey Jazz Festival die 100. Geburtstage von Miles Davis und John Coltrane im Mittelpunkt. Coltranes Sohn Ravi erinnert zusammen mit dem jungen Chicagoer Saxofonisten Isaiah Collier an das Schaffen seines 1967 verstorbenen Vaters, während man in Monterey zur Geburtstagsfeier von Davis einen Coup landen konnte und die beiden Weggefährten des Trompeters, Pianist Herbie Hancock und Bassist Ron Carter, für ein exklusives Duokonzert aufs Festival eingeladen hat. Gespannt darf man auf die Auftragskomposition anlässlich des 250. Geburtstags der USA sein: Die Bassistin und Komponistin Meshell Ndegeocello nimmt mit ihrem Stück „America 250“ so sicherlich eine afroamerikanische und queere Sicht auf die Historie ihres Heimatlandes ein.

„Artist in Residence“ ist dieses Jahr der Trompeter Ambrose Akinmusire, der mehrmals mit verschiedenen Besetzungen beim Festival zu erleben ist. Der Saxofonist Charles Lloyd kehrt 2026 an den Ort zurück, wo er vor 60 Jahren sein Hitalbum „Forest Flower“ live aufgenommen hat. Weitere mögliche Highlights im Programm des 69. Monterey Jazz Festivals sind unter anderem Konzerte mit dem Jazz at Lincoln Center Orchestra mit Wynton Marsalis und Cécile McLorin Salvant, Brian Blade & The Fellowship, dem Linda May Han Oh Trio, Brittany Davis & Black Thunder oder dem Kris Davis Trio.

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