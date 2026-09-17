Daniel Garcia The Hero's Journey ACT/edel

Der Titel der Solo-CD des spanischen Pianisten Daniel Garcia klingt schon reichlich bildungsbürgerlich. Wenn man sich auf Garcias Prämissen einlässt, ist man aber schnell dabei. Er betrachtet sein Album nämlich als Einladung, „die Echos des eigenen Lebensweges zu hören“, man sollte also der Held seines eigenen Lebens sein. Dann werden schöne Balladen wie „Meeting The Mentor“ oder das aufreizende „The Call To Adventure“ zu Songs, die aufbauend und inspirierend wirken. Neben Klavier kommt auch ab und an ein Synthesizer zum Einsatz, außerdem singt Garcia – textlos – hier und da. Das sorgt dafür, dass „The Hero’s Journey“ zu einem Album wird, das tatsächlich eine Geschichte erzählt. Und wer einem wunderbar schillernden Track wie „Tests“ widerstehen kann, der dürfte wohl mit Jazz generell wenig anzufangen wissen. Man braucht nichts von Mythen zu verstehen, um seine Musik genießen zu können, schreibt Garcia in den Liner Notes.