Rokia Traoré: Globaltica Award

Rokia TraoréPolen hat 2025 zum 20-jährigen Jubiläum des Globaltica World Cultures Festival in Gdynia einen neuen Weltmusik-Preis ins Leben gerufen. Der Globaltica Award würdigt Künstler, „die durch ihr künstlerisches Schaffen das kulturelle Erbe in außergewöhnlicher Weise pflegen und die musikalischen Traditionen ihrer Gemeinschaften bewahren und ein Publikum weltweit inspirieren“. Letztes Jahr wurde der Award an den serbischen Trompeter Boban Marković verliehen, seine Nachfolgerin ist nun die Malierin Rokia Traoré.

Das Festival drückt damit seinen Respekt vor ihren „künstlerischen Leistungen als auch ihrem beständigen Engagement für die Bewahrung und Förderung des kulturellen Reichtums Westafrika.“ Traoré durchlebt seit Jahren einen Sorgerechtsstreit um ihre Kinder und wurde mehrfach an verschiedenen Orten in Europa festgenommen. Auf diesem Hintergrund wertet Traoré selbst den Preis als ihren wichtigsten, wie sie in ihrer Dankesrede betonte: „Danke, dass ihr mich gerade in dem Moment ehrt, in dem ich verunglimpft und verachtet werde. Danke, dass ihr mich daran erinnert, dass meine Integrität mehr wert ist als die Art und Weise, wie sie derzeit durch Anschuldigungen in Bezug auf Ereignisse dargestellt wird, die in der Realität schlichtweg nicht existieren.“

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Globaltica Award