Deutsche Jazzunion: Solidaritätserklärung

Demo Die VielenNach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt erklärt sich die Deutsche Jazzunion solidarisch mit Kulturschaffenden in dem Bundesland. „Wir als Szene sollten in diesem Gefühl nicht verharren, sondern zusammenstehen, Zeichen setzen und mit noch mehr vereinten Kräften für die in unserer Kunstform und in unserer Szene hochgehaltenen Ziele und Werte einstehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Auch wenn wir selbst nicht immer in der Lage sind, all dem gerecht zu werden, eint uns doch das Selbstverständnis, dass Vielfalt und Buntheit ein essentieller Teil unserer Musik und insbesondere unserer Gesellschaft sind. Zeigen wir das sowohl in als auch außerhalb von Sachsen-Anhalt, denn es betrifft uns alle! Es gibt zahlreiche aktive Menschen, die schon lange gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit aufstehen.“

Zudem fordert die Deutsche Jazzunion dazu auf, die Dachorganisation „Die Vielen“, in der sich diverse Organisationen und Verbände zusammengeschlossen haben, zu unterstützten; zum Beispiel durch den Besuch des vom örtlichen Jazzkollektiv in Halle/Saale veranstalteten A-Minor Festivals für Jazz und improvisierte Musik, noch bis zum 13. September. Außerdem haben „Die Vielen“ am 12. September eine Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin angemeldet. Sie richtet sich, laut Webseite des Vereins, „gegen Kürzungen im Kulturhaushalt, wachsende soziale und politische Ungleichheit (und) Angriffe auf Menschenrechte und demokratische Strukturen.“

Weiterführende Links

Deutsche Jazzunion

A-Minor Festival

Demo Berlin „Die Vielen“