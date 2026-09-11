Berlin: Musikfonds@10

CrutchesDer Musikfonds feiert am 13. Oktober sein zehnjähriges Bestehen. Als einer von sechs Bundeskulturfonds hat der Musikfonds seit seiner Gründung 2016 insgesamt 6.200 Projekte und Stipendien im Bereich der experimentellen Musik bewilligt und dabei mehr als 62 Millionen Euro ausgeschüttet. Insbesondere in der Covid-Krise erwies sich die Förderung des Musikfonds als Rettungsanker für Künstler:innen aus der freien Szene. Um deren aktuelle Probleme und Strategien wird es am 13. Oktober in den Wortbeiträgen und Panel-Diskussionen gehen, die Teil des Jubiläumsprogramms im Berliner Kulturquartier Silent Green sind.

Nach einer musikalischen Eröffnung durch die Schlagzeugerin Mariá Portugal sprechen zur Begrüßung auf der Hauptbühne unter anderem Maria Bering, die stellvertretende Amtschefin beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie die kulturpolitischen Sprecher:innen der Bundestagsfraktionen der CDU, Ottilie Klein, und der SPD, Martin Rabanus. Ein weiterer Musikbeitrag kommt von der Band Crutches aus Leipzig und Berlin mit „Gratwanderungen zwischen hochkomplexen Arrangements und Primitivismus“. Zu erleben sind an dem Abend auch eine Rauminstallation des Broken Frames Syndicate in der Betonhalle und eine Klangintervention des Kollektivs Dynamische Akustische Forschung (DAF) im Aufgang zu derselben. Außerdem laufen als Videomitschnitt das Musiktheaterstück „Eternal Dawn“ des Komponisten Alexander Schubert und die Video-Auftragsarbeit „10 Jahre Musikfonds“ von Dafne Narvaez. Der Eintritt ist frei, eine Registrierung ist erforderlich.

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