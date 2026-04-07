Köln: From Bezau with Love

hildeJedes Jahr Anfang August verwandelt sich die Marktgemeinde Bezau im Bregenzerwald im Westen Österreichs in einen besonderen Ort für Jazz und improvisierte Musik; dieses Jahr zum 19. Mal vom 6. bis 9. August. Initiator und Kurator dieses Festivals ist der aus Bezau stammende Schlagzeuger Alfred Vogel, der mit seinen Bezau Beatz jedesmal auf’s Neue einen Überblick gibt auf das, was alles los ist im Sektor der ambitioniert-avancierten musikalischen Avantgarde. Und dem nicht genug: Zwischen Vogels Festival und der gleichfalls von ihm geleiteten Plattenfirma Boomslang Records existiert von Beginn an eine produktive Allianz, wenn Label-Acts ihre neuesten Veröffentlichungen auf den Bezau Beatz vorstellen oder Vogel Musiker/-innen von überall her auf das Festival holt, die vielleicht auch für das Label von Interesse sein könnten.

Nur 600 Kilometer sind zwischen der Millionenstadt Köln am Rhein und Bezau mit seinen rund zweitausend Einwohner/-innen. So kam es, dass der Stadtgarten in Köln den Schulterschluss mit Festival und Label gesucht hat und am 8. Mai ein Mini-Festival mit vier Bands aus deren kreativem Umfeld veranstaltet. „Der Name ,From Bezau with Love‘ kommt nicht von ungefähr“, heißt es in der Ankündigung, „der freundschaftlich einladende Ruf eilt beiden voraus, ebenso wie deren Offenheit gegenüber einer großen Bandbreite kreativer Musik, die sich selbstbewusst und authentisch positioniert.“

Den Anfang macht das Altered Forms Trio aus Leipzig mit Einflüssen aus Jazz und Avantgarde, gefolgt vom jungen Kölner Saxofonisten Victor Fox, der sein neuestes Projekt PYTHON vorstellt, mit dem er Avantgarde, Neue Musik und freie Improvisation verbindet. Weiter geht es mit dem gleichfalls in Köln beheimateten Quartett hilde und seiner dichten, minimalistischen Klangarchitektur. Zum Abschluss feiert das Trio How Noisy are The Rooms? kreative Anarchie als hochenergetisches Experiment von Stimme (Almut Kühne), Vinyl (Joke Lanz) und Schlagzeug (Alfred Vogel).

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„From Bezau with Love“