Jazz thing präsentiert: JazzChurFestival 2026

„Wo Musik etwas riskiert“: So lautet das Motto des siebten JazzChurFestivals vom 2. bis 6. September 2026 in Chur, der Hauptstadt des schweizerischen Kantons Graubünden.

Davon sind die drei Kurator/-innen des diesjährigen Programms, Anna Bläsi, Luca Sisera und Rolf Caflisch, überzeugt und haben ein Programm zusammengestellt, in dem arrivierte Stimmen auf junge Talente treffen und internationale Künstler/-innen auf Augenhöhe Acts aus der Schweiz begegnen – das Quintett der Pianistin Manon Mullener und das Quartett des Saxofonisten Nicolas Masson zum Beispiel oder das Trio des deutschen Bassisten Nils Kugelmann, das Duo Evi Filippou und Robert Lucaciu aus Griechenland und Deutschland, das Trio Enemy aus Großbritannien, die Band Pilgrim des Züricher Saxofonisten Christoph Irniger oder das Sheen Trio um die iranische, in Osnabrück lebende Klarinettistin Shabnam Parvaresh. Zudem setzt JazzChur auf Awareness und Nachhaltigkeit: Ein sicheres Festivalumfeld ist ebenso wichtig wie die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das gesamte Programm gibt’s online unter jazzchur.ch.