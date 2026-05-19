Karlsruhe: Zeltival

Les Yeux D’La TêteVom 26. Juni bis 9. August steigt die nächste Ausgabe des Zeltivals in Karlsruhe. Traditionsgemäß steht beim Sommerfestival in der Fächerstadt immer viel Jazz und Weltmusik mit auf dem Zettel, so auch in der 42. Ausgabe. Die den Karlsruhern eng verbundene Pariser Combo Les Yeux D’La Tête eröffnet, danach geht es über sechs Wochen in über 30 Konzerten weiter mit Musikerinnen und Musikern aus 17 Ländern. Im Zentrum steht dieses Mal die Brasilien-Szene, die etwa mit dem A cappella-Ensemble Barbatuques und der brasilianischen Songwriterin Mari Froes, mit den Gilsons und Caramuru vor Ort sind.

Mit Systema Solar kommt eine kolumbianische Band der ersten Liga zum Zuge, Argentinien schickt die Rapperin Chocolate Remix. Aus Südafrika werden Freshlyground an den Rhein reisen, und Jembaa Groove stellen ihren Berliner Afro-Soul vor. Ein Orient-Okzident-Quartett aus Belgien lässt sich mit Omar Dahl entdecken, und mit Stuzzi ist ein Schwede an Bord, der House, Cumbia und Funk mixt. Ganz andere Töne aus Skandinavien gibt es auch: Norwegens Saxofonstar Jan Garbarek spielt in Karlsruhe sein einziges Sommerkonzert in Deutschland.

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