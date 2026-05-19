NRW: Münsterland Festival meets BurgJazz

GANNAEin schlichtes Motto: „Ich. Du. Wir. Das Münsterland feiert Picknick“. Jedenfalls begeht man am dritten Juni-Wochenende im Norden von Nordrhein-Westfalen zum sechsten Mal die Münsterländer Picknicktage – mit großen und kleinen Picknicks unter freien Himmel, die allesamt die Umgebung einbeziehen und oftmals an ungewöhnlichen Orten stattfinden. Da in diesem Jahr am 21. Juni auch Schlösser- und Burgentag ist, die Burg Vischering bei Lüdinghausen ein imposantes, mittelalterliches Baudenkmal inmitten einer schönen Parklandschaft ist und das Münsterland Festival erst wieder im Herbst 2027 ausgetragen wird, liegt es nahe, all das miteinander zu verbinden und vom 18. bis 21. Juni zum Münsterland Festival meets BurgJazz einzuladen.

Den Opener macht die ukrainische Sängerin GANNA, die improvisierte Musik mit der archaischen Folklore ihrer Heimat mischt und durch digitale Gerätschäften in ein technoides Setting überführt. Überhaupt steht ästhetische und stilistische Vielfalt ganz oben im Programm. So entwickelt die Sängerin und Pianistin Afra Kane ihre leise Emotionalität erst so richtig durch einen Mix aus Soul, R&B, HipHop und Jazz, während sich der holländische Trompeter Eric Vloeimans mit Pico Bello Extended auf einen kammermusikalischen Modern Jazz fokussiert. Der brasilianische Pianist Amaro Freitas verweist mit seinem unbegleiteten Solokonzert auf die sinnliche Tiefe afrobrasilianischer Musik, das schwedische Emil Brandqvist Trio setzt auf die Tradition einer europäisch geprägten Improvisationsmusik und der Akkordeonist Luciano Biondini führt mit dem Sitarspieler Klaus Falschlunger und Niti Ranjan Biswas an den Tablas eine virtuos dargebotene „Folklore Imaginaire“ auf. Der Gorilla Club gibt dann am Sonntagvormittag ein Kinderkonzert, zudem ist auch ein Jazzkonzert als Begleitung für ein ausgiebiges Picknick vorgesehen: mit dem Quartett Jin Jim am Sonntagnachmittag auf der Platanenwiese vor der imposanten Kulisse der Burg Vischering.

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Münsterland Festival meets BurgJazz