New York: Brooklyn Guitar Festival

Mike SternIn New York findet am 12. und 13. Juni erstmals das Brooklyn Guitar Festival statt. Als Ergänzung zum jährlichen New York Guitar Festival im August stellt auch dieses genreübergreifende Festival die Gitarre in den Mittelpunkt und kann seine Premiere mit einem Line-up feiern, das sich am älteren Schwesterfestival durchaus messen lassen kann. Die Eröffnung übernimmt die texanische Singer-Songwriterin und Gitarristin Jackie Venson am 12. Juni auf der Bühne des Warsaw Concerts in Greenpoint. Im Anschluss spielen dort das funky Fusion-Trio DICE um den versatilen New Yorker Gitarristen Adam Rogers, der keiner weiteren Vorstellung bedürftige John Scofield mit Trio sowie eine Allstar-Besetzung mit einem Tributkonzert für Jeff Beck, zu der unter anderem Vernon Reid, Alex Skolnick und der Hendrix-Apostel Eric Gales gehören.

Am Samstag zieht das Festival ins LeFrak Center im Prospect Park, wo der Nachmittag mit den Trios des humorvollen Hünen Greg Koch und der elektrischen Blues-Hoffnung Ally Venable beginnt. Dem folgt ein Headliner-Dreigestirn in Gestalt von der Mike Stern Group, dem Bill Frisell Trio und zum krönenden Abschluss Al Di Meola. Zuvor interpretiert ein weiteres Allstar-Ensemble die Musik von John Scofield, und zwar unter scolidarischer Beteiligung von Gitarrenkolleg/-innen wie Nir Felder, Bill Frisell, David Gilmore, Lolivone de la Rosa und vielen anderen. Auf einer zweiten Bühne greifen an diesem langen Samstag außerdem Joel Harrison, Vernon Reid, Alex Skolnick und Andy MacKee in die Saiten. So verspricht der zweitägige Jungfernflug ein sättigendes Programm aus Blues, Rock und Jazz, mit Spuren von Metal, Prog und Flamenco, Fusionen aller Art und jeder Menge Elektrizität.

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Brooklyn Guitar Festival