ACT: Past Is Present

Nils Landgren & Esbjörn SvenssonMit der Vinyl-Reihe „Past Is Present“ beginnt ACT Music mit der Wiederveröffentlichung historischer Aufnahmen aus dem Katalog, die bisher nur auf CD erhältlich waren. Sechs Re-Issues mit neuen Liner-Notes sollen in diesem Jahr erscheinen. Die Platten gibt es als auf 1.000 Exemplare limitierte 180-Gramm-Pressungen mit hochwertigen Verpackungen, basierend auf den Original-Artworks. Den Start der Reihe markiert das Duo-Album „Swedish Folk Modern“ von Posaunist Nils Landgren und Pianist Esbjörn Svensson. Erstmals veröffentlicht 1998, ist es eine der raren Einspielungen, auf dem der 2008 bei einem Tauchunfall ums Leben gekommene Svensson als Leader ohne sein Trio e.s.t. zu hören ist. Er spielte zu dieser Zeit Keyboards in Landgrens Funk Unit, das Studio-Album „Winter In Venice“ von e.s.t. war eben in Schweden erschienen und wurde 1999 von ACT lizenziert; e.s.t. wurde, so wie Landgren, zu einer festen Säule im Labelkatalog.

Die Idee, die beiden Musiker ohne Rhythmusgruppe über Themen der schwedischen Volksmusik improvisieren zu lassen, stammt von ACT-Labelgründer Siggi Loch. Die Aufnahmen fanden 1997 im Stockholmer Atlantis Studio statt, in das Svensson mit e.s.t. immer wieder zurückkehren sollte. Ohne vorgefertigte Arrangements oder Proben wurde die Musik in zwei Tagen eingespielt und gilt heute zurecht als stiller Schatz der europäischen Jazzgeschichte. In den Liner-Notes heißt es: „Was Landgren und Svensson neben ihrer engen Freundschaft und gemeinsamen musikalischen Sozialisation zwischen schwedischem Lied, Klassik, Rock, Pop und Jazz verbindet, ist ihre Liebe zur Melodie. So überrascht es nicht, dass sie auf diesem Album die Originalmelodien nicht verfremden oder dekonstruieren, sondern bewahren, neu einrahmen und auf ihren Instrumenten atmen und singen lassen.“ Als zweite Folge der Reihe erscheint am 12. Juni ein weiteres Duo-Album: „Belle Epoque“ des Akkordeonisten Vincent Peirani und des Sopransaxofonisten Émile Parisien wurde 2014 als CD veröffentlicht und ist nun erstmals auf Vinyl erhältlich.

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„Past Is Present“