Augsburg: Jazzsommer 2026

Gretchen ParlatoVom 8. Juli bis 12. August findet zum 34. Mal der Jazzsommer Augsburg statt. Orte für dieses gut vier Wochen dauernde Festival sind wieder der Botanische Garten und der Brunnenhof im Zeughaus. Während die Gartenanlage zur Open-Air-Bühne für internationale Größen wird, bietet der Brunnenhof Raum für Bands mit jungen Musiker/-innen aus Deutschland und Europa. „Zwischen dem traumhaften Ambiente des Rosenpavillons im Botanischen Garten und dem urbanen Flair des Brunnenhofs im Zeughaus entfaltet sich ein Programm, das mit traditionsbewussten Klangfarben und experimentellen Grenzgängen die ganze Vielfalt des Jazz hör- und erlebbar macht“, ist Augsburgs Oberbürgermeister Florian Freund überzeugt. Und der Schlagzeuger Tilman Herpichböhm freut sich als künstlerischer Leiter des Jazzsommers darauf, mit seinem Programm auch die „erste Liga der internationalen Jazzszene in Augsburg“ begrüßen zu dürfen.

Eröffnet wird der Jazzsommer am 8. Juli mit dem Quartett des amerikanischen Trompeters Jeremy Pelt, der für einen zeitgenössischen Jazz an der Schnittstelle Tradition und Moderne steht. Ein Highlight dürfte das Konzert mit der Sängerin Gretchen Parlato am 22. Juli werden, und Tradition beim Augsburger Jazzsommer ist ein Konzert mit Fokus auf Gitarre – diesmal mit dem Bill Frisell Trio und dem Saxofonisten Greg Tardy als Gast. Dann kommt noch der Pianist Joey Calderazzo mit seinem Trio in die Fuggerstadt, die Berlinerin Julia Hülsmann stellt mit ihrem Oktett die menschliche Stimme in den Mittelpunkt und ein Heimspiel hat der Augsburger Vibrafonist Wolfgang Lackerschmid, der mit seinem Quartett den Jazzsommer 2026 beschließen wird. Im Brunnenhof gibt es Konzerte unter anderem mit MŸA um den Posaunisten Robinson Khoury, einem Trio um den Schlagzeuger Olivier Le Goas und dem Quartett Ausfahrt um die Gitarristin Christina Zurhausen zu hören.

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Augsburger Jazzsommer