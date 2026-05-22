Frankfurt: Afrikanisches Kulturfest

Tiken Jah FakolyZum 18. Mal findet in Frankfurt vom 14. bis 16. August das Afrikanische Kulturfest statt. Im Rebstockpark gibt es während der drei Tage Stars und Neuentdeckungen auf der Bühne zu erleben. Headliner ist in diesem Jahr der ivorische Reggae-Musiker Tiken Jah Fakoly. Um ihn herum spielen zahlreiche Acts aus der afrikanischen und afropäischen Szene: So steht etwa die Sängerin, Produzentin und Performerin Melane auf der Liste, die eine Fusion aus Afrobeat, kongolesischer Rumba, Afro-Pop und Ndombolo präsentiert.

Die Malierin Wassa Kouyaté vertritt mit ihrer Band P-Pentatonique eine neue Generation der Griot-Musik und kombiniert ihre Mandingue-Wurzeln mit Jazz und Blues. Reggae, Dancehall, Rap und Punk finden sich im Soundspektrum von Mal Élevé, und auch Cashma Hoody werden im 33. Jahr ihres Bestehens mit ihrem Rock Reggae die Offbeat-Adepten begeistern. Eine Besonderheit gibt es zum Finale: Das Orchestre Jigeen Ni besteht ausschließlich aus Instrumentalistinnen und Sängerinnen und wird Frauenpower aus dem Senegal an den Main bringen. Weitere Acts sind noch in Planung.

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Afrikanisches Kulturfest