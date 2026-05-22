Jazz thing präsentiert: Ingolstädter Jazztage 2026

Vom 7. bis 14. November finden in diesem Jahr die 43. Ingolstädter Jazztage statt, zum dritten Mal unter der künstlerischen Leitung des Schlagzeugers Wolfgang Haffner.

„Kultur zu machen, ist in diesen Zeiten nicht leicht – aber keine Kultur zu machen, ist keine Option“, ist der Projektleiter der Ingolstädter Jazztage, Matthias Neuburger, überzeugt. „Die Ingolstädter Jazztage haben bayernweite Bedeutung, dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Umso dankbarer sind wir, dass uns trotz gekürzter Mittel ein künstlerisch starkes und atmosphärisch dichtes Festival gelungen ist.“

Eröffnet werden die Jazztage am 7. November im Stadttheater mit einem „Grand Opening“ und dem Konzert der Stromlos Jugend Bigband. Am Abend darauf führt der Berliner Trompeter Sebastian Studnitzky mit der Kammerphilharmonie Ingolstadt in St. Augustin seine „MEMENTO – Orchestral Experience“ auf, in der sich orchestrale Klangflächen, Minimalismus und improvisatorische Offenheit wie selbstverständlich mischen.

Am 9. November setzt sich dann auch Wolfgang Haffner ans Schlagzeug, um mit seinen Buddys Nils Landgren (Posaune), Michael Wollny (Piano) und Lars Danielsson (Bass) als 4 Wheel Drive den Turbo in Sachen Modern Jazz anzuwerfen.

Tradition der Jazztage in Ingolstadt ist der „Jazz in den Kneipen“-Abend, in diesem Jahr am 12. November. In zehn Locations in der Altstadt treten dann 16 Acts live vor Publikum auf – unter anderen die Sängerin Lisa Wahlandt, der Saxofonist Johannes Enders mit seinem Quartett und der israelische Bassist und Multiinstrumentalist Adam Ben Ezra.

Und geradezu legendär ist die Jazzparty, mit der am vorletzten Abend der Festivalabschluss der 43. Ingolstädter Jazztage eingeläutet werden soll. Bevor am 14. November das Stadttheater mit Take 6 und Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann die Bühne für ein „Grand Closing“ bereiten wird, wollen am Abend zuvor etwa Robinson Khoury, Manu Katché, Till Brönner und Simon Oslender ausgelassen eine Jazzsause feiern.

Alles Infos sind unter kulturamt-ingolstadt.de/event/jazztage nachzulesen.