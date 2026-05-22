Jazz thing präsentiert: Jazz & Joy 2026

In diesem Jahr blickt das Festival Jazz & Joy im pfälzischen Worms auf eine 35-jährige Historie zurück. 1991 mit dem Namen Rheinland-Pfalz swingt gegründet, wurde es erst in Worms jazzt umbenannt, bevor es ab 2000 seinen endgültigen Namen bekam: Jazz & Joy.

Die Namensänderung hatte auch mit der Öffnung des Programms gegenüber avancierter Popmusik zu tun. Doch es zeigte sich schon bald, wie anregend und unterhaltend es sein kann, wenn Jazz aus aller Welt neben Spielarten der populären Musik zu hören ist.

Dieses Jahr findet Jazz & Joy vom 21. bis 23. August statt. Und auch diesmal gibt es viele Jazz-Acts zu erleben, die für Freude sorgen. Da ist zum Beispiel der spanische E-Bassist Vincen Garcia, der mit seiner Virtuosität für einen explosiven Funk-Jazz sorgt. Da ist die Londoner Sängerin Emma Smith, die eine lässige Erzählerin von warmherzigen Geschichten ist. Da sind Botticelli Baby, die regelmäßig ihr Publikum mit einer fulminanten Bühnenshow in Ekstase versetzen. Da ist die Wormser Jazzpreisträgerin Caro Trischler, die mit ihrer leisen, wohligen Musik zwischen Jazz und Singer-Songwritertum fasziniert.

Es ist bekannt, wie viel Freude der Organist und Pianist Simon Oslender, der Posaunist Robinson Khoury und sein Trio MŸA, der Bassist Nils Kugelmann oder die Sängerin Melane den Menschen mit ihren Konzerten bereiten. Und wer jemals Make A Move erlebt hat, weiß, wie die Berliner mit ihrem mitreißenden Brass-Funk-HipHop-Mix das Publikum vor der Bühne ausgelassen zum Hüpfen bringen.

Das gesamte Programm findet sich im Web unter jazzandjoy.de.