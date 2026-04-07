Jazz-Preis Baden-Württemberg: Tabea Kind

Tabea KindSeit 1985 wird der Jazz-Preis Baden-Württemberg jährlich vergeben. Mit diesem mit 15.000 Euro dotierten Landes-Jazzpreis werden Musiker/-innen ausgezeichnet, die nicht älter als 35 Jahre sind und in Baden-Württemberg leben oder mit ihrer künstlerisch-kreativen Arbeit eng mit diesem deutschen Bundesland verbunden sind. Preisträger/-innen waren zuletzt der Saxofonist Jakob Manz 2022, die Pianistin Clara Vetter 2023, der Pianist Lukas DeRungs 2024 und der Posaunist Samuel Restle 2025. Kürzlich wurde die diesjährige Gewinnerin bekannt gegeben: die 1999 in Karlsruhe geborene Bassistin Tabea Kind. Sie studierte Musikpädagogik in Freiburg und Basel, und machte 2024 ihren Master am Jazzcampus in Basel. Sie war Mitglied im Bundesjazzorchester, spielte unter anderem im Mia Gjakonovski Quartett und im Trio RENNER, 2024 erschien ihre Trio-CD „Fragments“.

„Tabea Kind begreift sich als ganzheitliche Künstlerin und verbindet ganz selbstverständlich ihr virtuoses Bassspiel mit ausgefeilten Kompositionen“, so Baden-Württembergs Kunststaatssekretär Arne Braun bei der Bekanntgabe: „Als exzellente Pädagogin hat sie auch stets den Nachwuchs im Blick. Für ihr Alter hat sie bereits ein beeindruckendes künstlerisches Gesamtwerk vorzuweisen.“ Und die Sängerin Fola Dada begründet als Vorsitzende der Jury die Entscheidung für Kind: „Ihr Spiel besticht durch klangliche Tiefe, rhythmische Präzision und eine überzeugende Balance zwischen tragender Funktion und solistischem Ausdruck. Mit Persönlichkeit und großer Selbstverständlichkeit erweitert sie die Rolle des Kontrabasses und erschließt ihm neue klangliche Räume. Ihre Kompositionen zeichnen sich durch eine unverwechselbare Handschrift aus, in der sich konzeptionelle Klarheit und Offenheit für improvisatorische Prozesse verbinden. Als Bandleaderin schafft sie ein inspirierendes Umfeld, das künstlerische Entfaltung ermöglicht.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 25. November im Tollhaus Karlsruhe statt.

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Jazz-Preis Baden-Württemberg