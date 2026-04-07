Dortmund: COSMO Festival

PongoWDR COSMO veranstaltet am 13. Juni sein Festival im Dortmunder Junkyard und feiert damit aktuelle Stars des Global-Pop. Headliner ist die Sängerin der portugiesischen Formation Buraka Som Sistema, Pongo. Sie gilt als Königin der elektronischen Tanzmusik Angolas, des Kuduro. Aus Berlin kommt die deutsch-syrische Formation Shkoon ins Ruhrgebiet: Deren Spezialität ist die Kombination von Techno, House und Breakbeats mit arabischen Lyrics, Sänger Armeen setzt arabische Poesie in ein zeitgemäßes Umfeld. Ihre Musik funktioniert sowohl vor den Pyramiden von Gizeh wie auch in der Hamburger Elbphilharmonie.

Dritter Eckpunkt im Programm ist Myra aus Paris, die zum ersten Mal auf einer deutschen Bühne steht. Ihre Musik ist ein Mix aus Latin, Afrobeats und Retro-Soul. Außerdem im Line-Up sind Lady Lykez, Tracy de Sá, Skuff Barby, Omar Jatta, Gîn Bali, Baruljo World, und die DJs kommen aus den Reihen des COSMO-Teams. Um 15 Uhr geht es im Junkyard auf vier Bühnen los: „zwischen DIY-Schrottskulpturen, Graffiti und Schiffscontainern – Open Air, in der Halle, im Club und in einem ausrangierten Bus als Bonus-Stage“, wie die Festivalmacher versprechen.

Weiterführende LInks

COSMO Festival