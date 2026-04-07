Bayreuth: Pijazzo – Jazz im Palais

Émile Parisien & Michael WollnyVom 14. bis 17. Mai richtet das Jazzforum Bayreuth gemeinsam mit der Klaviermanufaktur Steingraeber zum sechsten Mal das Festival Pijazzo – Jazz im Palais aus. Ins Hoftheater des Steingraeber-Palais’ kommen an diesen vier Tagen fünf internationale Bands, bei denen jeweils das Klavier im Zentrum steht. Insgesamt 13 Musiker/-innen aus verschiedenen europäischen Ländern und Israel bringen unterschiedliche ästhetische und stilistische Prägungen mit nach Bayreuth und zeigen die große musikalische Bandbreite des zeitgenössischen Piano-Jazz. Das Festival, ursprünglich 2021 unter Pandemiebedingungen gestartet, hat sich inzwischen fest im Bayreuther Kulturkalender etabliert – und darüber hinaus. Die besondere Atmosphäre des Hoftheaters trägt wesentlich zur Intensität der Konzerterlebnisse bei.

Den Auftakt macht ein Duo aus Stimme und Piano: Andreas Schaerer und Daniel García Diego verbinden vokale Experimentierfreude mit Einflüssen aus Klassik und Flamenco. Am zweiten Abend treffen mit Michael Wollny (Piano) und Émile Parisien (Saxofon) zwei prägende Stimmen des europäischen Jazz aufeinander, die stilistisch zwischen Jazz, Klassik und Avantgarde changieren. Am dritten Festivaltag steht zuerst das Hania Derej Trio mit einem vielschichtigen Sound zwischen Jazz, Neoklassik und Elektronik im Fokus, im Anschluss präsentiert Marco Mezquida mit seinem Trio ein Programm, das klangliche Differenziertheit und emotionale Tiefe vereint. Am Schlusstag kommt das Sharon Mansur Trio auf die Bühne vom Hoftheater, dessen Improvisationsmusik gleichermaßen komplexe Rhythmen wie ungewöhnliche Metren zeigt.

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Pijazzo – Jazz im Palais