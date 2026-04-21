Ukrainischer Jazzpreis: Hyphen Dash

Hyphen DashDas Ukrainische Institut ist die staatliche Einrichtung der Ukraine für Kulturdiplomatie. Es setzt sich dafür ein, Verständnis und Wahrnehmung der Kultur dieses osteuropäischen Landes zu fördern und die kulturellen Beziehungen zu anderen Staaten auszubauen – auch und gerade in Zeiten des blutigen Angriffskriegs durch Russland. Das Institut wurde von der ukrainischen Regierung gegründet und ist dem Außenministerium angegliedert. Ein wichtiges Instrument seiner Arbeit ist Musik, insbesondere Jazz und improvisierte Musik. Im November vergangenen Jahres gab man bekannt, dass in Kooperation mit dem Europe Jazz Network (EJN) zum ersten Mal der Ukrainische Jazzpreis in zwei Kategorien ausgeschrieben und vergeben wird: für die „Beste Jazzband“ und das „Beste Jazzalbum“.

Zwei europäisch besetzte Jurys (unter anderem mit Maria Rylander vom Göteborg Artist Center in Schweden und Matthieu Jouan von Citizen Jazz aus Frankreich) haben getagt und ihre Entscheidungen getroffen. Beste ukrainische Jazzband ist Hyphen Dash. „Das Trio beeindruckt mit einer experimentierfreudigen musikalischen Sprache und starker künstlerischer Identität, die komplexe Strukturen mit Verspieltheit und Humor zu verbinden“, heißt es in der Begründung, „Hyphen Dashs Musik zeichnet sich durch Originalität und einen mutigen Umgang mit Improvisation aus.“

Das beste ukrainische Jazzalbum ist „Unnatural Root“ von Hilarious Disasters. „Das Album besticht durch einen starken konzeptionellen Ansatz, der auf ukrainischen Volksliedern aufbaut, sowie durch seine kühne, episodische Struktur und seine eloquente Dynamik“, so die Überzeugung der Jury. „Die Integration von Field Recordings und traditioneller Elemente ist besonders überzeugend, da es eine Verbindung zwischen dem kulturellen Erbe der Ukraine und dem zeitgenössischen Jazz herstellt.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 26. September im Rahmen der European Jazz Conference des EJN in Köln statt.

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