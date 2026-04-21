UK: Jazz FM Awards

Emma Rawicz@Jazz FM AwardsSeit 2013 vergibt der britische Radiosender Jazz FM in mehreren Kategorien seine „Jazz FM Awards“, mit denen die Arbeit von Jazz-, Blues- und Soulmusiker/-innen gewürdigt wird. Der Preis soll Exzellenz fördern, herausragende Leistungen auszeichnen und ein Spotlight auf die Künstler/-innen ausrichten, die einen außergewöhnlichen Beitrag für Jazz und improvisierte Musik leisten – auf aufstrebende Talente ebenso wie auf bereits etablierte britische und internationale Acts. Am 16. April fanden im Koko in London die diesjährigen Preisverleihungen und Preisträgerkonzerte statt.

„Album Of The Year“ ist „The Shieling“ (Edition/H’Art) vom Pianisten Fergus McCreadie, während die Saxofonistin Emma Rawicz „UK Jazz Act Of The Year” geworden ist. „International Jazz Act Of The Year“, „Blues Act Of The Year“ und „Soul Act Of The Year“ sind Samara Joy, Mavis Staples und Omar, „Instrumentalist Of The Year“ ist wiederum der junge Pianist Joe Webb. Mit „The Innovation Award“ wird die Trompeterin Emma-Jean Thackray ausgezeichnet, das Ezra Collective bekommt einen Preis für seine „Outstanding Contribution To UK Jazz“ und Van Morrison darf sich über den Preis fürs Lebenswerk freuen. „Mit den ,Jazz FM Awards‘ haben wir etwas Besonderes geschaffen“, so Nick Pitts, leitender Redakteur von Jazz FM. „Die diesjährigen Preisträger/-innen spiegeln die Kreativität und Energie wider, die Jazz zu einer der lebendigsten Musikrichtungen der Welt machen.“

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„Jazz FM Awards“